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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 22,22 22,86 -2,80 ...

27.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:30
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 22,22 22,86 -2,80
Otokar 140,10 143,10 -2,10
MLP Sağlık 15,48 15,78 -1,90
Bera Holding 3,67 3,74 -1,87
Pegasus 74,70 76,10 -1,84
Gübre Fabrik. 6,38 6,49 -1,69
Yapı ve Kredi Bank. 2,44 2,48 -1,61
Zorlu Enerji 1,32 1,34 -1,49
Metro Holding 1,37 1,39 -1,44
Coca Cola İçecek 34,70 35,20 -1,42
Kerevitaş Gıda 2,78 2,82 -1,42
Doğuş Otomotiv 8,78 8,90 -1,35
Türk Hava Yolları 13,57 13,74 -1,24
Alarko GMYO 73,10 74,00 -1,22
Doğan Holding 1,72 1,74 -1,15
Enerjisa Enerji 7,19 7,27 -1,10
Aksa Enerji 3,62 3,66 -1,09
Ereğli Demir Çelik 7,82 7,90 -1,01
Park Elek.Madencilik 2,96 2,99 -1,00
Gözde Girişim 4,00 4,04 -0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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