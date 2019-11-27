Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

27.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:30

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 22,22 22,86 -2,80 Otokar 140,10 143,10 -2,10 MLP Sağlık 15,48 15,78 -1,90 Bera Holding 3,67 3,74 -1,87 Pegasus 74,70 76,10 -1,84 Gübre Fabrik. 6,38 6,49 -1,69 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 2,48 -1,61 Zorlu Enerji 1,32 1,34 -1,49 Metro Holding 1,37 1,39 -1,44 Coca Cola İçecek 34,70 35,20 -1,42 Kerevitaş Gıda 2,78 2,82 -1,42 Doğuş Otomotiv 8,78 8,90 -1,35 Türk Hava Yolları 13,57 13,74 -1,24 Alarko GMYO 73,10 74,00 -1,22 Doğan Holding 1,72 1,74 -1,15 Enerjisa Enerji 7,19 7,27 -1,10 Aksa Enerji 3,62 3,66 -1,09 Ereğli Demir Çelik 7,82 7,90 -1,01 Park Elek.Madencilik 2,96 2,99 -1,00 Gözde Girişim 4,00 4,04 -0,99

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)