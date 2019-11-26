Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Grubu Holding 15,09...
26.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Grubu Holding
|15,09
|15,91
|-5,15
|Gözde Girişim
|4,09
|4,24
|-3,54
|Koç Holding
|19,56
|20,02
|-2,30
|Şok Marketler
|9,91
|10,10
|-1,88
|Ford Otosan
|63,45
|64,65
|-1,86
|ICBC Turkey Bank
|4,99
|5,07
|-1,58
|Bera Holding
|3,81
|3,87
|-1,55
|Net Holding
|2,01
|2,04
|-1,47
|Koza Madencilik
|9,21
|9,34
|-1,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,35
|2,38
|-1,26
|Bim Mağazalar
|44,26
|44,78
|-1,16
|İş Fin.Kir.
|2,59
|2,62
|-1,15
|Kerevitaş Gıda
|2,82
|2,85
|-1,05
|Park Elek.Madencilik
|2,94
|2,97
|-1,01
|T.S.K.B.
|0,99
|1,00
|-1,00
|Türk Traktör
|46,18
|46,62
|-0,94
|Soda Sanayii
|5,64
|5,69
|-0,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|2,44
|-0,82
|Otokar
|141,90
|143,00
|-0,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,25
|5,29
|-0,76
Kaynak: AA