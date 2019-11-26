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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Grubu Holding 15,09...

26.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:32
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Grubu Holding 15,09 15,91 -5,15
Gözde Girişim 4,09 4,24 -3,54
Koç Holding 19,56 20,02 -2,30
Şok Marketler 9,91 10,10 -1,88
Ford Otosan 63,45 64,65 -1,86
ICBC Turkey Bank 4,99 5,07 -1,58
Bera Holding 3,81 3,87 -1,55
Net Holding 2,01 2,04 -1,47
Koza Madencilik 9,21 9,34 -1,39
Beşiktaş Futbol Yat. 2,35 2,38 -1,26
Bim Mağazalar 44,26 44,78 -1,16
İş Fin.Kir. 2,59 2,62 -1,15
Kerevitaş Gıda 2,82 2,85 -1,05
Park Elek.Madencilik 2,94 2,97 -1,01
T.S.K.B. 0,99 1,00 -1,00
Türk Traktör 46,18 46,62 -0,94
Soda Sanayii 5,64 5,69 -0,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,42 2,44 -0,82
Otokar 141,90 143,00 -0,77
Tümosan Motor ve Traktör 5,25 5,29 -0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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