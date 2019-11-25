Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
25.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,42
|-4,76
|Polisan Holding
|2,67
|2,74
|-2,55
|Çemtaş
|7,07
|7,24
|-2,35
|Ülker Bisküvi
|21,14
|21,60
|-2,13
|Fenerbahçe Futbol
|15,58
|15,91
|-2,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|2,51
|-1,99
|Aksa
|11,73
|11,94
|-1,76
|Bera Holding
|3,93
|4,00
|-1,75
|Deva Holding
|7,85
|7,98
|-1,63
|Sabancı Holding
|9,10
|9,25
|-1,62
|Pegasus
|74,35
|75,55
|-1,59
|İhlas Holding
|0,62
|0,63
|-1,59
|Anadolu Grubu Holding
|16,02
|16,27
|-1,54
|Albaraka Türk
|1,31
|1,33
|-1,50
|İpek Doğal Enerji
|6,55
|6,64
|-1,36
|Otokar
|139,60
|141,50
|-1,34
|Migros Ticaret
|22,50
|22,80
|-1,32
|Garanti Bankası
|9,99
|10,12
|-1,28
|Akbank
|7,70
|7,80
|-1,28
|Türk Telekom
|7,02
|7,11
|-1,27
Kaynak: AA