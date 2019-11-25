Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

25.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:26

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,42 -4,76 Polisan Holding 2,67 2,74 -2,55 Çemtaş 7,07 7,24 -2,35 Ülker Bisküvi 21,14 21,60 -2,13 Fenerbahçe Futbol 15,58 15,91 -2,07 Yapı ve Kredi Bank. 2,46 2,51 -1,99 Aksa 11,73 11,94 -1,76 Bera Holding 3,93 4,00 -1,75 Deva Holding 7,85 7,98 -1,63 Sabancı Holding 9,10 9,25 -1,62 Pegasus 74,35 75,55 -1,59 İhlas Holding 0,62 0,63 -1,59 Anadolu Grubu Holding 16,02 16,27 -1,54 Albaraka Türk 1,31 1,33 -1,50 İpek Doğal Enerji 6,55 6,64 -1,36 Otokar 139,60 141,50 -1,34 Migros Ticaret 22,50 22,80 -1,32 Garanti Bankası 9,99 10,12 -1,28 Akbank 7,70 7,80 -1,28 Türk Telekom 7,02 7,11 -1,27

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)