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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.

25.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:26
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,42 -4,76
Polisan Holding 2,67 2,74 -2,55
Çemtaş 7,07 7,24 -2,35
Ülker Bisküvi 21,14 21,60 -2,13
Fenerbahçe Futbol 15,58 15,91 -2,07
Yapı ve Kredi Bank. 2,46 2,51 -1,99
Aksa 11,73 11,94 -1,76
Bera Holding 3,93 4,00 -1,75
Deva Holding 7,85 7,98 -1,63
Sabancı Holding 9,10 9,25 -1,62
Pegasus 74,35 75,55 -1,59
İhlas Holding 0,62 0,63 -1,59
Anadolu Grubu Holding 16,02 16,27 -1,54
Albaraka Türk 1,31 1,33 -1,50
İpek Doğal Enerji 6,55 6,64 -1,36
Otokar 139,60 141,50 -1,34
Migros Ticaret 22,50 22,80 -1,32
Garanti Bankası 9,99 10,12 -1,28
Akbank 7,70 7,80 -1,28
Türk Telekom 7,02 7,11 -1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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