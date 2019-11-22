Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

22.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:36

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 22,78 24,74 -7,92 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,43 -2,33 Metro Holding 1,37 1,39 -1,44 TAV Havalimanları 27,82 28,22 -1,42 Arçelik 20,38 20,66 -1,36 Doğuş Otomotiv 9,15 9,25 -1,08 Eczacıbaşı İlaç 3,46 3,49 -0,86 Fenerbahçe Futbol 16,16 16,30 -0,86 Türk Hava Yolları 13,64 13,75 -0,80 Doğan Holding 1,72 1,73 -0,58 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,73 1,74 -0,57 Anadolu Cam 3,46 3,48 -0,57 Güneş Sigorta 1,90 1,91 -0,52 Parsan 13,94 14,01 -0,50 Koç Holding 20,46 20,56 -0,49 Torunlar GMYO 2,33 2,34 -0,43 Türk Telekom 7,15 7,18 -0,42 Çemtaş 7,27 7,30 -0,41 Alarko GMYO 65,60 65,85 -0,38 İş Fin.Kir. 2,69 2,70 -0,37

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)