Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 22,78 24,74 -7,92 ...
22.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|22,78
|24,74
|-7,92
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,43
|-2,33
|Metro Holding
|1,37
|1,39
|-1,44
|TAV Havalimanları
|27,82
|28,22
|-1,42
|Arçelik
|20,38
|20,66
|-1,36
|Doğuş Otomotiv
|9,15
|9,25
|-1,08
|Eczacıbaşı İlaç
|3,46
|3,49
|-0,86
|Fenerbahçe Futbol
|16,16
|16,30
|-0,86
|Türk Hava Yolları
|13,64
|13,75
|-0,80
|Doğan Holding
|1,72
|1,73
|-0,58
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,73
|1,74
|-0,57
|Anadolu Cam
|3,46
|3,48
|-0,57
|Güneş Sigorta
|1,90
|1,91
|-0,52
|Parsan
|13,94
|14,01
|-0,50
|Koç Holding
|20,46
|20,56
|-0,49
|Torunlar GMYO
|2,33
|2,34
|-0,43
|Türk Telekom
|7,15
|7,18
|-0,42
|Çemtaş
|7,27
|7,30
|-0,41
|Alarko GMYO
|65,60
|65,85
|-0,38
|İş Fin.Kir.
|2,69
|2,70
|-0,37
Kaynak: AA