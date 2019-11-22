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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 22,78 24,74 -7,92 ...

22.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:36
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 22,78 24,74 -7,92
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,43 -2,33
Metro Holding 1,37 1,39 -1,44
TAV Havalimanları 27,82 28,22 -1,42
Arçelik 20,38 20,66 -1,36
Doğuş Otomotiv 9,15 9,25 -1,08
Eczacıbaşı İlaç 3,46 3,49 -0,86
Fenerbahçe Futbol 16,16 16,30 -0,86
Türk Hava Yolları 13,64 13,75 -0,80
Doğan Holding 1,72 1,73 -0,58
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,73 1,74 -0,57
Anadolu Cam 3,46 3,48 -0,57
Güneş Sigorta 1,90 1,91 -0,52
Parsan 13,94 14,01 -0,50
Koç Holding 20,46 20,56 -0,49
Torunlar GMYO 2,33 2,34 -0,43
Türk Telekom 7,15 7,18 -0,42
Çemtaş 7,27 7,30 -0,41
Alarko GMYO 65,60 65,85 -0,38
İş Fin.Kir. 2,69 2,70 -0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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