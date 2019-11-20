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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,40 1,46 -4,11 ...

20.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:20
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,40 1,46 -4,11
Otokar 150,50 154,10 -2,34
Gübre Fabrik. 6,39 6,50 -1,69
Koç Holding 20,60 20,84 -1,15
Tofaş Oto. Fab. 24,38 24,64 -1,06
TAV Havalimanları 28,22 28,48 -0,91
Kardemir (D) 2,36 2,38 -0,84
Ereğli Demir Çelik 7,56 7,62 -0,79
Gözde Girişim 4,09 4,12 -0,73
Enerjisa Enerji 7,20 7,25 -0,69
Park Elek.Madencilik 2,95 2,97 -0,67
Trakya Cam 3,15 3,17 -0,63
Eczacıbaşı İlaç 3,20 3,22 -0,62
Bim Mağazalar 45,52 45,78 -0,57
Güneş Sigorta 1,95 1,96 -0,51
Ford Otosan 66,05 66,35 -0,45
Hektaş 6,75 6,77 -0,30
Mavi Giyim 44,18 44,30 -0,27
Bera Holding 3,96 3,97 -0,25
Enka İnşaat 5,80 5,81 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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