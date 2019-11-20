Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

20.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,40 1,46 -4,11 Otokar 150,50 154,10 -2,34 Gübre Fabrik. 6,39 6,50 -1,69 Koç Holding 20,60 20,84 -1,15 Tofaş Oto. Fab. 24,38 24,64 -1,06 TAV Havalimanları 28,22 28,48 -0,91 Kardemir (D) 2,36 2,38 -0,84 Ereğli Demir Çelik 7,56 7,62 -0,79 Gözde Girişim 4,09 4,12 -0,73 Enerjisa Enerji 7,20 7,25 -0,69 Park Elek.Madencilik 2,95 2,97 -0,67 Trakya Cam 3,15 3,17 -0,63 Eczacıbaşı İlaç 3,20 3,22 -0,62 Bim Mağazalar 45,52 45,78 -0,57 Güneş Sigorta 1,95 1,96 -0,51 Ford Otosan 66,05 66,35 -0,45 Hektaş 6,75 6,77 -0,30 Mavi Giyim 44,18 44,30 -0,27 Bera Holding 3,96 3,97 -0,25 Enka İnşaat 5,80 5,81 -0,17

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)