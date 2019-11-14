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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
T.

14.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:28
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
T. Halk Bankası 5,81 5,94 -2,19
Tüpraş 124,30 126,40 -1,66
Şişe Cam 4,49 4,56 -1,54
Akbank 7,53 7,64 -1,44
Bim Mağazalar 45,26 45,88 -1,35
Garanti Bankası 9,82 9,95 -1,31
Kardemir (D) 2,34 2,37 -1,27
Vakıflar Bankası 4,76 4,82 -1,24
Çelebi 100,30 101,50 -1,18
Otokar 142,40 144,00 -1,11
Halk GMYO 0,96 0,97 -1,03
TAV Havalimanları 27,32 27,60 -1,01
Şekerbank 1,03 1,04 -0,96
Aselsan 19,11 19,28 -0,88
Doğuş Otomotiv 9,13 9,21 -0,87
Gersan Elektrik 2,30 2,32 -0,86
Ereğli Demir Çelik 7,24 7,30 -0,82
İş Bankası (C) 6,23 6,28 -0,80
Aksa 11,31 11,40 -0,79
Emlak Konut GMYO 1,29 1,30 -0,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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