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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.

12.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:26
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,46 -6,52
Yataş 6,01 6,31 -4,75
Gersan Elektrik 2,32 2,42 -4,13
Parsan 13,27 13,76 -3,56
Fenerbahçe Futbol 16,10 16,56 -2,78
Galatasaray Sportif 1,68 1,71 -1,75
Bim Mağazalar 45,12 45,92 -1,74
Ülker Bisküvi 20,54 20,90 -1,72
İhlas Holding 0,60 0,61 -1,64
Anadolu Cam 3,35 3,40 -1,47
Doğuş Otomotiv 9,12 9,25 -1,41
Deva Holding 7,82 7,92 -1,26
MLP Sağlık 14,55 14,72 -1,15
Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 2,21 -0,90
TAV Havalimanları 27,58 27,80 -0,79
Karsan Otomotiv 1,29 1,30 -0,77
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,67 1,68 -0,60
Verusa Holding 15,42 15,50 -0,52
Anadolu Efes 20,28 20,38 -0,49
Ege Endüstri 479,00 480,90 -0,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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