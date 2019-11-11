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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 478,90...

11.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:10
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 478,90 500,20 -4,26
Bim Mağazalar 45,94 47,72 -3,73
Odaş Elektrik 1,46 1,50 -2,67
Doğan Holding 1,64 1,68 -2,38
Polisan Holding 2,64 2,70 -2,22
MLP Sağlık 14,73 15,04 -2,06
Kardemir (D) 2,27 2,31 -1,73
Migros Ticaret 20,86 21,22 -1,70
İskenderun Demir Çelik 6,37 6,46 -1,39
Petkim 3,68 3,73 -1,34
Aselsan 18,66 18,91 -1,32
Park Elek.Madencilik 2,67 2,70 -1,11
Aksa 11,08 11,20 -1,07
Alarko Holding 4,64 4,69 -1,07
Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05
Verusa Holding 15,17 15,32 -0,98
Şekerbank 1,03 1,04 -0,96
Çemaş Döküm 1,09 1,10 -0,91
Alarko GMYO 53,85 54,30 -0,83
Emlak Konut GMYO 1,26 1,27 -0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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