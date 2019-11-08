Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

08.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:24

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,46 17,78 -13,05 Karsan Otomotiv 1,23 1,27 -3,15 Emlak Konut GMYO 1,26 1,29 -2,33 Şişe Cam 4,50 4,60 -2,17 Anadolu Cam 3,36 3,43 -2,04 Odaş Elektrik 1,52 1,55 -1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,13 -1,77 İhlas Holding 0,57 0,58 -1,72 MLP Sağlık 15,22 15,48 -1,68 Zorlu Enerji 1,22 1,24 -1,61 Park Elek.Madencilik 2,67 2,71 -1,48 İpek Doğal Enerji 6,28 6,36 -1,26 Koza Altın 68,50 69,35 -1,23 Migros Ticaret 21,34 21,60 -1,20 Net Holding 1,76 1,78 -1,12 Torunlar GMYO 1,82 1,84 -1,09 İskenderun Demir Çelik 6,46 6,53 -1,07 Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05 T.S.K.B. 0,94 0,95 -1,05 Bera Holding 3,78 3,82 -1,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA