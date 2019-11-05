Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

05.11.2019 14:22

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 30,52 31,98 -4,57 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,15 -3,48 Pegasus 61,60 63,40 -2,84 Sasa Polyester 6,15 6,32 -2,69 Albaraka Türk 1,19 1,22 -2,46 Bera Holding 3,11 3,17 -1,89 Deva Holding 7,44 7,57 -1,72 İhlas Holding 0,60 0,61 -1,64 Anadolu Grubu Holding 15,12 15,33 -1,37 Anadolu Efes 19,57 19,80 -1,16 Odaş Elektrik 1,72 1,74 -1,15 İş Fin.Kir. 2,65 2,68 -1,12 Hektaş 6,29 6,36 -1,10 Göltaş Çimento 13,93 14,08 -1,07 Koza Altın 69,65 70,40 -1,07 GSD Holding 0,94 0,95 -1,05 Koza Madencilik 8,53 8,62 -1,04 Aksa 10,51 10,61 -0,94 İskenderun Demir Çelik 6,32 6,38 -0,94 Türk Telekom 6,14 6,19 -0,81

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)