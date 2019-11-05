Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 30,52 31,98...

05.11.2019 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 30,52 31,98 -4,57
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,15 -3,48
Pegasus 61,60 63,40 -2,84
Sasa Polyester 6,15 6,32 -2,69
Albaraka Türk 1,19 1,22 -2,46
Bera Holding 3,11 3,17 -1,89
Deva Holding 7,44 7,57 -1,72
İhlas Holding 0,60 0,61 -1,64
Anadolu Grubu Holding 15,12 15,33 -1,37
Anadolu Efes 19,57 19,80 -1,16
Odaş Elektrik 1,72 1,74 -1,15
İş Fin.Kir. 2,65 2,68 -1,12
Hektaş 6,29 6,36 -1,10
Göltaş Çimento 13,93 14,08 -1,07
Koza Altın 69,65 70,40 -1,07
GSD Holding 0,94 0,95 -1,05
Koza Madencilik 8,53 8,62 -1,04
Aksa 10,51 10,61 -0,94
İskenderun Demir Çelik 6,32 6,38 -0,94
Türk Telekom 6,14 6,19 -0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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