Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,32 2,90 -20,00 ...

01.11.2019 14:26
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,32 2,90 -20,00
İttifak Holding 3,79 3,95 -4,05
Tofaş Oto. Fab. 21,58 22,38 -3,57
İş Finansal Kiralama 2,44 2,53 -3,56
Pegasus 63,95 66,05 -3,18
Güneş Sigorta 1,68 1,73 -2,89
Hektaş 6,13 6,31 -2,85
Alarko Holding 4,43 4,56 -2,85
Türk Traktör 42,74 43,96 -2,78
Afyon Çimento 4,58 4,71 -2,76
Trakya Cam 2,86 2,94 -2,72
Çemtaş 5,77 5,93 -2,70
ICBC Turkey Bank 4,17 4,27 -2,34
Göltaş Çimento 13,92 14,20 -1,97
Aksa Enerji 2,59 2,64 -1,89
Kardemir (D) 2,12 2,16 -1,85
Turkcell 12,34 12,57 -1,83
Odaş Elektrik 1,67 1,70 -1,76
TAV Havalimanları 25,62 26,08 -1,76
Koza Madencilik 8,59 8,74 -1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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