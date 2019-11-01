Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

01.11.2019 14:26

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,32 2,90 -20,00 İttifak Holding 3,79 3,95 -4,05 Tofaş Oto. Fab. 21,58 22,38 -3,57 İş Finansal Kiralama 2,44 2,53 -3,56 Pegasus 63,95 66,05 -3,18 Güneş Sigorta 1,68 1,73 -2,89 Hektaş 6,13 6,31 -2,85 Alarko Holding 4,43 4,56 -2,85 Türk Traktör 42,74 43,96 -2,78 Afyon Çimento 4,58 4,71 -2,76 Trakya Cam 2,86 2,94 -2,72 Çemtaş 5,77 5,93 -2,70 ICBC Turkey Bank 4,17 4,27 -2,34 Göltaş Çimento 13,92 14,20 -1,97 Aksa Enerji 2,59 2,64 -1,89 Kardemir (D) 2,12 2,16 -1,85 Turkcell 12,34 12,57 -1,83 Odaş Elektrik 1,67 1,70 -1,76 TAV Havalimanları 25,62 26,08 -1,76 Koza Madencilik 8,59 8,74 -1,72

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)