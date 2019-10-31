Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 1,78 1,85 -3,78 ...

31.10.2019 14:24
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 1,78 1,85 -3,78
İhlas Holding 0,56 0,58 -3,45
Arçelik 17,84 18,29 -2,46
Eczacıbaşı İlaç 3,03 3,09 -1,94
Tekfen Holding 17,09 17,40 -1,78
Albaraka Türk 1,22 1,24 -1,61
MLP Sağlık 14,37 14,58 -1,44
Gözde Girişim 3,58 3,62 -1,10
Bera Holding 2,92 2,95 -1,02
Soda Sanayii 5,56 5,61 -0,89
Alarko Holding 4,63 4,67 -0,86
Ege Endüstri 482,90 486,60 -0,76
Park Elek.Madencilik 2,63 2,65 -0,75
İttifak Holding 4,03 4,06 -0,74
Metro Holding 3,10 3,12 -0,64
Aksa 10,40 10,44 -0,38
İş Finansal Kiralama 2,61 2,62 -0,38
Enka İnşaat 5,73 5,75 -0,35
Halkbank 5,33 5,34 -0,19
Bim Mağazalar 46,98 47,00 -0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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