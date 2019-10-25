Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,18 1,22 -3,28 ...

25.10.2019 14:34
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,18 1,22 -3,28
Tukaş 5,38 5,55 -3,06
Çelebi 100,90 102,90 -1,94
Netaş Telekom. 9,20 9,38 -1,92
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,67 -1,80
Garanti Bankası 9,53 9,70 -1,75
Zorlu Enerji 1,18 1,20 -1,67
İskenderun Demir Çelik 6,28 6,38 -1,57
Afyon Çimento 4,66 4,73 -1,48
Soda Sanayii 5,78 5,86 -1,37
Enerjisa Enerji 6,28 6,36 -1,26
Torunlar GMYO 1,71 1,73 -1,16
TAV Havalimanları 24,66 24,94 -1,12
Anadolu Grubu Holding 14,58 14,74 -1,09
Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05
Şekerbank 1,01 1,02 -0,98
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 1,07 -0,93
Kardemir (D) 2,22 2,24 -0,89
Akbank 7,14 7,20 -0,83
MLP Sağlık 14,91 15,03 -0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et