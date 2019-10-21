Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 3,29 3,41 -3,52 ...

21.10.2019 14:26
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 3,29 3,41 -3,52
MLP Sağlık 13,40 13,87 -3,39
Beşiktaş Futbol Yat. 1,68 1,73 -2,89
Akbank 7,10 7,30 -2,74
Halkbank 5,49 5,64 -2,66
İş Bankası (C) 5,98 6,10 -1,97
İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96
Şok Marketler 9,63 9,82 -1,93
Migros Ticaret 19,88 20,26 -1,88
Tüpraş 122,00 124,20 -1,77
Vakıflar Bankası 4,45 4,53 -1,77
Alarko GMYO 49,40 50,20 -1,59
Koç Holding 18,08 18,35 -1,47
Konya Çimento 199,30 202,00 -1,34
Garanti Bankası 9,15 9,27 -1,29
Odaş Elektrik 1,58 1,60 -1,25
İttifak Holding 4,04 4,09 -1,22
Koza Madencilik 8,17 8,27 -1,21
Halk GMYO 0,89 0,90 -1,11
Alarko Holding 4,57 4,62 -1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et