Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kordsa Teknik Tekstil 10,65...

17.10.2019 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kordsa Teknik Tekstil 10,65 10,91 -2,38
Sabancı Holding 8,29 8,49 -2,36
Halk GMYO 0,85 0,87 -2,30
İpek Doğal Enerji 5,64 5,76 -2,08
Otokar 121,80 124,00 -1,77
MLP Sağlık 12,79 13,02 -1,77
Anadolu Grubu Holding 13,59 13,83 -1,74
Koza Madencilik 8,25 8,38 -1,55
Türk Traktör 37,96 38,50 -1,40
Enerjisa Enerji 5,84 5,92 -1,35
Ereğli Demir Çelik 6,58 6,67 -1,35
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,49 1,51 -1,32
İskenderun Demir Çelik 5,99 6,07 -1,32
Turkcell 11,88 12,03 -1,25
T.S.K.B. 0,83 0,84 -1,19
Mavi Giyim 40,70 41,18 -1,17
Polisan Holding 2,55 2,58 -1,16
Halkbank 5,12 5,18 -1,16
Park Elek.Madencilik 2,75 2,78 -1,08
Şekerbank 0,92 0,93 -1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et