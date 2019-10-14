Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 29,82 32,02...

14.10.2019 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 29,82 32,02 -6,87
Tukaş 4,08 4,38 -6,85
Yataş 5,88 6,26 -6,07
Türk Traktör 38,64 41,00 -5,76
Mavi Giyim 40,84 43,18 -5,42
Vakıflar Bankası 4,25 4,49 -5,35
Polisan Holding 2,60 2,74 -5,11
Otokar 123,20 129,80 -5,08
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 2,26 -4,87
Albaraka Türk 1,21 1,27 -4,72
Bera Holding 2,00 2,09 -4,31
Garanti Bankası 8,89 9,28 -4,20
Tekfen Holding 17,58 18,35 -4,20
Verusa Holding 14,16 14,78 -4,19
MLP Sağlık 13,08 13,64 -4,11
Netaş Telekom. 8,40 8,75 -4,00
Migros Ticaret 18,89 19,66 -3,92
Enerjisa Enerji 5,92 6,16 -3,90
Türk Telekom 5,27 5,47 -3,66
Aksa Enerji 2,39 2,48 -3,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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