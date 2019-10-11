Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,45 4,94 -9,92 ...
11.10.2019 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|4,45
|4,94
|-9,92
|Mavi Giyim
|42,24
|43,20
|-2,22
|Gübre Fabrik.
|5,15
|5,25
|-1,90
|Çemaş Döküm
|1,10
|1,12
|-1,79
|Bim Mağazalar
|47,64
|48,16
|-1,08
|Halk GMYO
|0,93
|0,94
|-1,06
|Park Elek.Madencilik
|3,07
|3,10
|-0,97
|Enerjisa Enerji
|6,23
|6,29
|-0,95
|Tekfen Holding
|18,22
|18,38
|-0,87
|Coca Cola İçecek
|31,98
|32,26
|-0,87
|Ülker Bisküvi
|18,27
|18,38
|-0,60
|Net Holding
|1,69
|1,70
|-0,59
|Alarko Holding
|5,18
|5,21
|-0,58
|Tüpraş
|127,50
|128,10
|-0,47
|İş Fin.Kir.
|2,18
|2,19
|-0,46
|Anadolu Grubu Holding
|13,69
|13,75
|-0,44
|Akbank
|7,26
|7,29
|-0,41
|Otokar
|128,80
|129,30
|-0,39
|Ford Otosan
|58,70
|58,90
|-0,34
|Arçelik
|17,91
|17,97
|-0,33
Kaynak: AA