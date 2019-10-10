Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,92 6,15 -20,00 ...
10.10.2019 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|4,92
|6,15
|-20,00
|MLP Sağlık
|13,72
|14,24
|-3,65
|Tüpraş
|128,80
|133,30
|-3,38
|Bera Holding
|2,03
|2,10
|-3,33
|Şok Marketler
|10,06
|10,40
|-3,27
|Ege Endüstri
|479,00
|495,00
|-3,23
|Otokar
|129,00
|133,30
|-3,23
|Çemaş Döküm
|1,02
|1,05
|-2,86
|Galatasaray Sportif
|1,49
|1,53
|-2,61
|Polisan Holding
|2,74
|2,81
|-2,49
|Mavi Giyim
|43,38
|44,48
|-2,47
|Ford Otosan
|58,30
|59,75
|-2,43
|Park Elek.Madencilik
|3,23
|3,31
|-2,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,42
|-2,38
|Gersan Elektrik
|2,06
|2,11
|-2,37
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,86
|-2,33
|Akbank
|7,30
|7,47
|-2,28
|GSD Holding
|0,86
|0,88
|-2,27
|Arçelik
|17,62
|18,02
|-2,22
|Ülker Bisküvi
|18,36
|18,76
|-2,13
Kaynak: AA