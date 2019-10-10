Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,92 6,15 -20,00 ...

10.10.2019 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,92 6,15 -20,00
MLP Sağlık 13,72 14,24 -3,65
Tüpraş 128,80 133,30 -3,38
Bera Holding 2,03 2,10 -3,33
Şok Marketler 10,06 10,40 -3,27
Ege Endüstri 479,00 495,00 -3,23
Otokar 129,00 133,30 -3,23
Çemaş Döküm 1,02 1,05 -2,86
Galatasaray Sportif 1,49 1,53 -2,61
Polisan Holding 2,74 2,81 -2,49
Mavi Giyim 43,38 44,48 -2,47
Ford Otosan 58,30 59,75 -2,43
Park Elek.Madencilik 3,23 3,31 -2,42
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,42 -2,38
Gersan Elektrik 2,06 2,11 -2,37
İhlas Gayrimenkul 0,84 0,86 -2,33
Akbank 7,30 7,47 -2,28
GSD Holding 0,86 0,88 -2,27
Arçelik 17,62 18,02 -2,22
Ülker Bisküvi 18,36 18,76 -2,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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