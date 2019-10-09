Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 18,78 19,77 -5,01 ...
09.10.2019 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|18,78
|19,77
|-5,01
|Park Elek.Madencilik
|3,37
|3,50
|-3,71
|Verusa Holding
|15,51
|16,00
|-3,06
|Fenerbahçe Futbol
|11,72
|12,06
|-2,82
|Çemaş Döküm
|1,09
|1,12
|-2,68
|Koç Holding
|18,77
|19,23
|-2,39
|Akbank
|7,56
|7,74
|-2,33
|Otokar
|134,40
|137,60
|-2,33
|Tüpraş
|135,10
|138,20
|-2,24
|Halk GMYO
|0,94
|0,96
|-2,08
|Netaş Telekom.
|9,06
|9,25
|-2,05
|T. Halk Bankası
|5,89
|6,01
|-2,00
|İhlas Holding
|0,53
|0,54
|-1,85
|Bera Holding
|2,22
|2,26
|-1,77
|Vakıflar Bankası
|4,51
|4,59
|-1,74
|Alarko GMYO
|51,35
|52,25
|-1,72
|İş Bankası (C)
|5,87
|5,97
|-1,68
|Kerevitaş Gıda
|2,37
|2,41
|-1,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,62
|4,69
|-1,49
|Çemtaş
|5,54
|5,62
|-1,42
Kaynak: AA