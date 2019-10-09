Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 18,78 19,77 -5,01 ...

09.10.2019 14:26
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 18,78 19,77 -5,01
Park Elek.Madencilik 3,37 3,50 -3,71
Verusa Holding 15,51 16,00 -3,06
Fenerbahçe Futbol 11,72 12,06 -2,82
Çemaş Döküm 1,09 1,12 -2,68
Koç Holding 18,77 19,23 -2,39
Akbank 7,56 7,74 -2,33
Otokar 134,40 137,60 -2,33
Tüpraş 135,10 138,20 -2,24
Halk GMYO 0,94 0,96 -2,08
Netaş Telekom. 9,06 9,25 -2,05
T. Halk Bankası 5,89 6,01 -2,00
İhlas Holding 0,53 0,54 -1,85
Bera Holding 2,22 2,26 -1,77
Vakıflar Bankası 4,51 4,59 -1,74
Alarko GMYO 51,35 52,25 -1,72
İş Bankası (C) 5,87 5,97 -1,68
Kerevitaş Gıda 2,37 2,41 -1,66
Tümosan Motor ve Traktör 4,62 4,69 -1,49
Çemtaş 5,54 5,62 -1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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