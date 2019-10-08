Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.
08.10.2019 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Park Elek.Madencilik
|3,71
|4,22
|-12,09
|Anadolu Efes
|20,48
|22,94
|-10,72
|Çemaş Döküm
|1,08
|1,16
|-6,90
|ICBC Turkey Bank
|4,00
|4,27
|-6,32
|Doğuş Otomotiv
|7,66
|8,12
|-5,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,66
|4,93
|-5,48
|İhlas Holding
|0,53
|0,56
|-5,36
|Deva Holding
|6,46
|6,77
|-4,58
|Polisan Holding
|2,77
|2,90
|-4,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|0,45
|-4,44
|Torunlar GMYO
|1,74
|1,82
|-4,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,92
|-4,35
|Ülker Bisküvi
|19,45
|20,32
|-4,28
|Anadolu Grubu Holding
|14,09
|14,70
|-4,15
|Fenerbahçe Futbol
|12,20
|12,72
|-4,09
|Halk GMYO
|0,94
|0,98
|-4,08
|Odaş Elektrik
|1,66
|1,73
|-4,05
|Vakıflar Bankası
|4,56
|4,75
|-4,00
|Gübre Fabrik.
|5,17
|5,38
|-3,90
|Pegasus
|59,20
|61,60
|-3,90
Kaynak: AA