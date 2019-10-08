Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.

08.10.2019 14:34
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.Madencilik 3,71 4,22 -12,09
Anadolu Efes 20,48 22,94 -10,72
Çemaş Döküm 1,08 1,16 -6,90
ICBC Turkey Bank 4,00 4,27 -6,32
Doğuş Otomotiv 7,66 8,12 -5,67
Tümosan Motor ve Traktör 4,66 4,93 -5,48
İhlas Holding 0,53 0,56 -5,36
Deva Holding 6,46 6,77 -4,58
Polisan Holding 2,77 2,90 -4,48
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,45 -4,44
Torunlar GMYO 1,74 1,82 -4,40
İhlas Gayrimenkul 0,88 0,92 -4,35
Ülker Bisküvi 19,45 20,32 -4,28
Anadolu Grubu Holding 14,09 14,70 -4,15
Fenerbahçe Futbol 12,20 12,72 -4,09
Halk GMYO 0,94 0,98 -4,08
Odaş Elektrik 1,66 1,73 -4,05
Vakıflar Bankası 4,56 4,75 -4,00
Gübre Fabrik. 5,17 5,38 -3,90
Pegasus 59,20 61,60 -3,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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