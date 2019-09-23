Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

23.09.2019 13:28

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 211,50 218,00 -2,98 Odaş Elektrik 1,68 1,73 -2,89 Pegasus 59,75 61,35 -2,61 Hürriyet Gzt. 0,77 0,79 -2,53 Ereğli Demir Çelik 6,64 6,78 -2,06 Galatasaray Sportif 1,63 1,66 -1,81 Şok Marketler 11,11 11,28 -1,51 Türk Traktör 39,16 39,74 -1,46 Gentaş 1,39 1,41 -1,42 Koç Holding 17,82 18,07 -1,38 Parsan 12,14 12,31 -1,38 Ege Endüstri 459,30 465,60 -1,35 İskenderun Demir Çelik 5,92 6,00 -1,33 Ford Otosan 57,75 58,45 -1,20 Afyon Çimento 4,23 4,28 -1,17 Aksa Enerji 2,63 2,66 -1,13 GSD Holding 0,90 0,91 -1,10 Anadolu Cam 2,92 2,95 -1,02 Enerjisa Enerji 5,96 6,02 -1,00 Anadolu Grubu Holding 15,25 15,40 -0,97

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)