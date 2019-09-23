Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
23.09.2019 13:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|211,50
|218,00
|-2,98
|Odaş Elektrik
|1,68
|1,73
|-2,89
|Pegasus
|59,75
|61,35
|-2,61
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|0,79
|-2,53
|Ereğli Demir Çelik
|6,64
|6,78
|-2,06
|Galatasaray Sportif
|1,63
|1,66
|-1,81
|Şok Marketler
|11,11
|11,28
|-1,51
|Türk Traktör
|39,16
|39,74
|-1,46
|Gentaş
|1,39
|1,41
|-1,42
|Koç Holding
|17,82
|18,07
|-1,38
|Parsan
|12,14
|12,31
|-1,38
|Ege Endüstri
|459,30
|465,60
|-1,35
|İskenderun Demir Çelik
|5,92
|6,00
|-1,33
|Ford Otosan
|57,75
|58,45
|-1,20
|Afyon Çimento
|4,23
|4,28
|-1,17
|Aksa Enerji
|2,63
|2,66
|-1,13
|GSD Holding
|0,90
|0,91
|-1,10
|Anadolu Cam
|2,92
|2,95
|-1,02
|Enerjisa Enerji
|5,96
|6,02
|-1,00
|Anadolu Grubu Holding
|15,25
|15,40
|-0,97
Kaynak: AA