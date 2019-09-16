Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)...
16.09.2019 13:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|8,76
|9,08
|-3,52
|Pegasus
|60,30
|61,70
|-2,27
|Odaş Elektrik
|1,73
|1,77
|-2,26
|Türk Hava Yolları
|12,09
|12,34
|-2,03
|Petkim
|3,59
|3,66
|-1,91
|MLP Sağlık
|14,51
|14,76
|-1,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,79
|1,82
|-1,65
|Tekfen Holding
|20,60
|20,88
|-1,34
|İş Fin.Kir.
|2,24
|2,27
|-1,32
|Anadolu Grubu Holding
|14,58
|14,77
|-1,29
|Akbank
|7,57
|7,66
|-1,17
|Garanti Bankası
|9,54
|9,64
|-1,04
|Ereğli Demir Çelik
|7,02
|7,09
|-0,99
|İskenderun Demir Çelik
|6,22
|6,28
|-0,96
|Bera Holding
|2,26
|2,28
|-0,88
|Türk Telekom
|5,60
|5,64
|-0,71
|İndeks Bilgisayar
|7,65
|7,70
|-0,65
|Sabancı Holding
|9,33
|9,39
|-0,64
|Vestel
|11,03
|11,10
|-0,63
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|1,66
|-0,60
Kaynak: AA