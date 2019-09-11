Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
11.09.2019 13:35
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,00
|1,03
|-2,91
|Şok Marketler
|10,61
|10,88
|-2,48
|Galatasaray Sportif
|1,69
|1,73
|-2,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,80
|1,83
|-1,64
|Parsan
|13,96
|14,15
|-1,34
|Anadolu Efes
|23,58
|23,90
|-1,34
|Kardemir (D)
|2,27
|2,30
|-1,30
|Bim Mağazalar
|48,00
|48,62
|-1,28
|Hektaş
|15,54
|15,72
|-1,15
|GSD Holding
|0,94
|0,95
|-1,05
|Çelebi
|97,50
|98,45
|-0,96
|Özderici GMYO
|1,07
|1,08
|-0,93
|Türk Hava Yolları
|12,09
|12,20
|-0,90
|Vestel
|11,20
|11,30
|-0,88
|TAV Havalimanları
|23,80
|24,00
|-0,83
|Gentaş
|1,43
|1,44
|-0,69
|Tüpraş
|132,60
|133,40
|-0,60
|Ege Endüstri
|477,70
|479,90
|-0,46
|Alarko GMYO
|44,72
|44,90
|-0,40
|Otokar
|130,90
|131,40
|-0,38
Kaynak: AA