Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

10.09.2019 13:30

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 19,62 20,26 -3,16 Çelebi 99,35 102,40 -2,98 Coca Cola İçecek 35,74 36,36 -1,71 Alarko Holding 4,08 4,14 -1,45 Doğan Holding 1,41 1,43 -1,40 Tekfen Holding 20,36 20,60 -1,17 Enerjisa Enerji 6,09 6,15 -0,98 Bim Mağazalar 48,24 48,54 -0,62 Odaş Elektrik 1,76 1,77 -0,56 Şok Marketler 10,94 11,00 -0,55 Otokar 131,70 132,40 -0,53 Ege Endüstri 486,30 488,30 -0,41 Turkcell 13,08 13,13 -0,38 Türk Telekom 5,57 5,59 -0,36 Yataş 6,04 6,06 -0,33 Anadolu Grubu Holding 14,05 14,09 -0,28 Ford Otosan 58,90 59,05 -0,25 Hektaş 15,79 15,82 -0,19 Arçelik 18,07 18,10 -0,17 İndeks Bilgisayar 7,41 7,42 -0,13

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)