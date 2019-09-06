Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

06.09.2019 13:33

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,85 1,92 -3,65 İş GMYO 0,89 0,92 -3,26 MLP Sağlık 13,81 14,15 -2,40 Aksa Enerji 2,65 2,71 -2,21 Anadolu Grubu Holding 13,79 14,10 -2,20 İndeks Bilgisayar 7,35 7,51 -2,13 Şekerbank 0,95 0,97 -2,06 Tüpraş 129,50 132,00 -1,89 İş Bankası (C) 5,89 6,00 -1,83 Yataş 6,03 6,14 -1,79 İş Fin.Kir. 2,21 2,25 -1,78 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,68 1,71 -1,75 Turkcell 13,02 13,25 -1,74 Garanti Bankası 9,25 9,41 -1,70 ICBC Turkey Bank 3,56 3,62 -1,66 Akbank 7,17 7,29 -1,65 Koç Holding 18,08 18,38 -1,63 Koza Altın 63,50 64,55 -1,63 Emlak Konut GMYO 1,22 1,24 -1,61 Coca Cola İçecek 37,26 37,84 -1,53

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)