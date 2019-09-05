Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

05.09.2019 13:26

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,92 2,40 -20,00 Özderici GMYO 1,07 1,24 -13,71 Çemaş Döküm 1,10 1,22 -9,84 Göltaş Çimento 11,60 11,96 -3,01 Pegasus 67,30 69,20 -2,75 Koza Altın 66,35 67,90 -2,28 İttifak Holding 6,51 6,61 -1,51 Gentaş 1,40 1,42 -1,41 Ford Otosan 59,05 59,80 -1,25 Vakıflar Bankası 4,86 4,92 -1,22 İhlas Gayrimenkul 0,89 0,90 -1,11 Sabancı Holding 8,89 8,97 -0,89 Koza Madencilik 7,96 8,03 -0,87 Doğan Holding 1,37 1,38 -0,72 MLP Sağlık 13,88 13,98 -0,72 İş Bankası (C) 5,99 6,03 -0,66 Odaş Elektrik 1,58 1,59 -0,63 Galatasaray Sportif 1,59 1,60 -0,63 Beşiktaş Futbol Yat. 1,59 1,60 -0,63 Net Holding 1,71 1,72 -0,58

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)