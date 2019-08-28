Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
28.08.2019 13:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|2,51
|-2,79
|Verusa Holding
|14,87
|15,20
|-2,17
|Tüpraş
|127,80
|130,40
|-1,99
|Tekfen Holding
|21,10
|21,48
|-1,77
|MLP Sağlık
|13,36
|13,59
|-1,69
|Ford Otosan
|58,20
|59,15
|-1,61
|Enerjisa Enerji
|5,76
|5,84
|-1,37
|Hektaş
|15,05
|15,25
|-1,31
|Türk Hava Yolları
|11,40
|11,54
|-1,21
|Gübre Fabrik.
|4,09
|4,14
|-1,21
|Coca Cola İçecek
|33,68
|34,06
|-1,12
|Türk Traktör
|34,50
|34,88
|-1,09
|Ereğli Demir Çelik
|6,37
|6,43
|-0,93
|Soda Sanayii
|5,54
|5,59
|-0,89
|Petkim
|3,40
|3,43
|-0,87
|Emlak Konut GMYO
|1,16
|1,17
|-0,85
|Mavi Giyim
|36,36
|36,66
|-0,82
|Doğan Holding
|1,34
|1,35
|-0,74
|İndeks Bilgisayar
|7,19
|7,24
|-0,69
|Göltaş Çimento
|10,14
|10,19
|-0,49
Kaynak: AA