Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
19.08.2019 13:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,96
|1,02
|-5,88
|GSD Holding
|0,80
|0,83
|-3,61
|TAV Havalimanları
|22,94
|23,36
|-1,80
|Sasa Polyester
|5,92
|6,00
|-1,33
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,62
|1,64
|-1,22
|Ford Otosan
|59,70
|60,25
|-0,91
|Koç Holding
|17,87
|18,01
|-0,78
|Otokar
|128,90
|129,80
|-0,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|1,46
|-0,68
|Galatasaray Sportif
|1,50
|1,51
|-0,66
|Netaş Telekom.
|6,50
|6,54
|-0,61
|Bim Mağazalar
|49,80
|50,10
|-0,60
|Yataş
|5,58
|5,61
|-0,53
|Enerjisa Enerji
|5,94
|5,97
|-0,50
|Tofaş Oto. Fab.
|18,79
|18,85
|-0,32
|Anadolu Grubu Holding
|13,25
|13,29
|-0,30
|Alarko Holding
|3,75
|3,76
|-0,27
|İndeks Bilgisayar
|7,95
|7,97
|-0,25
|Ülker Bisküvi
|17,09
|17,12
|-0,18
|İskenderun Demir Çelik
|6,00
|6,01
|-0,17
Kaynak: AA