Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Tofaş Oto.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto. Fab.
|18,98
|19,64
|-3,36
|Otokar
|122,50
|126,00
|-2,78
|Ford Otosan
|58,80
|60,40
|-2,65
|Koç Holding
|18,20
|18,68
|-2,57
|Aksa Enerji
|2,30
|2,36
|-2,54
|Tüpraş
|139,90
|143,40
|-2,44
|Vakıflar Bankası
|4,82
|4,94
|-2,43
|Sabancı Holding
|9,54
|9,77
|-2,35
|Akbank
|7,31
|7,46
|-2,01
|T. Halk Bankası
|5,76
|5,87
|-1,87
|Metro Holding
|1,05
|1,07
|-1,87
|Anadolu Efes
|21,22
|21,58
|-1,67
|Turkcell
|12,66
|12,87
|-1,63
|Çelebi
|93,00
|94,45
|-1,54
|Ereğli Demir Çelik
|7,25
|7,36
|-1,49
|Anadolu Cam
|2,78
|2,82
|-1,42
|Coca Cola İçecek
|33,52
|34,00
|-1,41
|Çemaş Döküm
|0,71
|0,72
|-1,39
|Kardemir (D)
|2,14
|2,17
|-1,38
|Kerevitaş Gıda
|2,15
|2,18
|-1,38
Kaynak: AA
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