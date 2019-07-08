Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sabancı Holding 8,81 9,11 -3,29 Verusa Holding 16,01 16,52 -3,09 Türk Hava Yolları 12,99 13,34 -2,62 Türk Telekom 5,15 5,28 -2,46 T.S.K.B. 0,80 0,82 -2,44 İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38 İhlas Gayrimenkul 0,82 0,84 -2,38 Garanti Bankası 9,92 10,15 -2,27 Mavi Giyim 40,56 41,50 -2,27 Vakıflar Bankası 4,77 4,88 -2,25 Vestel 10,99 11,24 -2,22 Galatasaray Sportif 1,45 1,48 -2,03 Koç Holding 17,41 17,76 -1,97 Göltaş Çimento 10,84 11,04 -1,81 Petkim 3,94 4,01 -1,75 Turkcell 12,61 12,83 -1,71 Çelebi 96,05 97,70 -1,69 İş Bankası (C) 6,49 6,60 -1,67 Tüpraş 112,70 114,60 -1,66 Zorlu Enerji 1,21 1,23 -1,63

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)