Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,36 3,55 -5,35 Trabzonspor Sportif 0,95 0,98 -3,06 Turkcell 12,72 12,90 -1,40 Akbank 6,85 6,94 -1,30 Kordsa Teknik Tekstil 12,21 12,37 -1,29 Çelebi 99,70 101,00 -1,29 Garanti Bankası 8,84 8,95 -1,23 Soda Sanayii 6,49 6,56 -1,07 Şekerbank 0,95 0,96 -1,04 Bim Mağazalar 76,45 77,20 -0,97 Doğan Holding 1,13 1,14 -0,88 Eczacıbaşı İlaç 2,28 2,30 -0,87 Karsan Otomotiv 1,20 1,21 -0,83 Galatasaray Sportif 1,37 1,38 -0,72 Beşiktaş Futbol Yat. 1,43 1,44 -0,69 Bera Holding 1,82 1,83 -0,55 Türk Hava Yolları 12,82 12,89 -0,54 Koza Madencilik 7,43 7,47 -0,54 Kardemir (D) 2,30 2,31 -0,43 Netaş Telekom. 6,90 6,93 -0,43

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)