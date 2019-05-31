Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|1,42
|1,50
|-5,33
|Şok Marketler
|8,93
|9,27
|-3,67
|Anadolu Efes
|18,72
|19,31
|-3,07
|Hürriyet Gzt.
|0,70
|0,72
|-2,78
|İş Fin.Kir.
|4,93
|5,05
|-2,38
|Aksa Enerji
|2,20
|2,25
|-2,22
|Bim Mağazalar
|78,05
|79,55
|-1,89
|Turkcell
|11,49
|11,69
|-1,71
|İpek Doğal Enerji
|4,65
|4,73
|-1,69
|Halkbank
|5,27
|5,36
|-1,68
|Ford Otosan
|54,00
|54,85
|-1,55
|Park Elek.Madencilik
|1,92
|1,95
|-1,54
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,38
|1,40
|-1,43
|Otokar
|103,40
|104,80
|-1,34
|Trabzonspor Sportif
|0,87
|0,88
|-1,14
|Pegasus
|33,52
|33,90
|-1,12
|İskenderun Demir Çelik
|6,21
|6,28
|-1,11
|Gersan Elektrik
|1,81
|1,83
|-1,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,75
|3,79
|-1,06
|Garanti Bankası
|7,83
|7,91
|-1,01
Kaynak: AA