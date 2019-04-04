Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|20,02
|22,58
|-11,34
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,27
|0,28
|-3,57
|Karsan Otomotiv
|1,54
|1,57
|-1,91
|MLP Sağlık
|12,89
|13,13
|-1,83
|Vestel
|13,43
|13,68
|-1,83
|Şişe Cam
|5,53
|5,63
|-1,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|1,22
|-1,64
|Soda Sanayii
|7,14
|7,25
|-1,52
|Anadolu Efes
|18,59
|18,80
|-1,12
|Mavi Giyim
|37,92
|38,34
|-1,10
|İş Fin.Kir.
|7,30
|7,37
|-0,95
|Şok Marketler
|9,28
|9,35
|-0,75
|Tat Gıda
|4,46
|4,49
|-0,67
|Tüpraş
|130,10
|130,90
|-0,61
|Gentaş
|1,88
|1,89
|-0,53
|Sabancı Holding
|7,65
|7,69
|-0,52
|Kardemir (D)
|2,44
|2,45
|-0,41
|Ford Otosan
|48,78
|48,94
|-0,33
|Kartonsan
|332,30
|333,30
|-0,30
|Gözde Girişim
|3,35
|3,36
|-0,30
Kaynak: AA