Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|34,54
|36,16
|-4,48
|İhlas Holding
|0,35
|0,36
|-2,78
|Vestel
|12,16
|12,46
|-2,41
|Kerevitaş Gıda
|1,43
|1,46
|-2,05
|Tüpraş
|125,30
|127,85
|-1,99
|Bera Holding
|1,66
|1,69
|-1,78
|Enerjisa Enerji
|5,25
|5,34
|-1,69
|Gersan Elektrik
|1,94
|1,97
|-1,52
|Odaş Elektrik
|1,42
|1,44
|-1,39
|Alarko GMYO
|41,60
|42,18
|-1,38
|Otokar
|101,80
|103,20
|-1,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,28
|7,38
|-1,36
|Koza Altın
|42,24
|42,74
|-1,17
|Türk Hava Yolları
|12,59
|12,73
|-1,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,93
|0,94
|-1,06
|Gentaş
|1,86
|1,88
|-1,06
|Kartonsan
|336,60
|340,00
|-1,00
|Polisan Holding
|3,17
|3,20
|-0,94
|Aksa Enerji
|2,38
|2,40
|-0,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,37
|1,38
|-0,72
Kaynak: AA