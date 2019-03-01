Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 5,29 5,43 -2,58 Çemaş Döküm 0,77 0,79 -2,53 Ereğli Demir Çelik< 9,11 9,32 -2,25 Emlak Konut GMYO 1,50 1,53 -1,96 İndeks Bilgisayar 8,07 8,23 -1,94 Tekfen Holding 25,90 26,40 -1,89 İş GMYO 1,04 1,06 -1,89 Şok Marketler 10,47 10,66 -1,78 Şişe Cam 6,63 6,74 -1,63 Odaş Elektrik 1,89 1,92 -1,56 Vakıflar Bankası 5,08 5,16 -1,55 Kardemir (D) 2,61 2,65 -1,51 İskenderun Demir Çelik 7,29 7,40 -1,49 Good-Year 3,53 3,58 -1,40 Turkcell 14,12 14,30 -1,26 İş Bankası (C) 5,75 5,81 -1,03 Anel Elektrik 1,93 1,95 -1,03 Aksa Enerji 3,03 3,06 -0,98 GSD Holding 1,03 1,04 -0,96 Migros Ticaret 15,55 15,70 -0,96

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)