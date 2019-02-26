Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 6,53 6,82 -4,25 Gersan Elektrik 2,52 2,62 -3,82 Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 1,76 -3,41 Verusa Holding 18,14 18,74 -3,20 TAV Havalimanları 27,62 28,52 -3,16 Tofaş Oto. Fab. 20,98 21,50 -2,42 İhlas Gayrimenkul 1,08 1,10 -1,82 Bim Mağazalar 87,25 88,75 -1,69 Turkcell 14,02 14,26 -1,68 Şişe Cam 6,76 6,87 -1,60 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,25 -1,60 Zorlu Enerji 1,52 1,54 -1,30 T.S.K.B. 0,84 0,85 -1,18 Türk Traktör 35,00 35,40 -1,13 Sabancı Holding 9,13 9,23 -1,08 Tüpraş 142,30 143,80 -1,04 Ford Otosan 57,05 57,65 -1,04 Hürriyet Gzt. 0,99 1,00 -1,00 Aksa Enerji 3,04 3,07 -0,98 Coca Cola İçecek 34,48 34,80 -0,92

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)