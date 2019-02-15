Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|4,03
|4,34
|-7,14
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,09
|-3,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,17
|3,28
|-3,35
|Türk Telekom
|5,24
|5,42
|-3,32
|Türk Hava Yolları
|13,70
|14,16
|-3,25
|Coca Cola İçecek
|33,38
|34,30
|-2,68
|Emlak Konut GMYO
|1,39
|1,42
|-2,11
|Galatasaray Sportif
|1,45
|1,48
|-2,03
|Halkbank
|7,13
|7,27
|-1,93
|Ülker Bisküvi
|18,55
|18,90
|-1,85
|Doğan Holding
|1,07
|1,09
|-1,83
|Turkcell
|14,64
|14,89
|-1,68
|Albaraka Türk
|1,78
|1,81
|-1,66
|Petkim
|5,57
|5,66
|-1,59
|Pegasus
|28,66
|29,10
|-1,51
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|8,66
|-1,50
|Afyon Çimento
|4,66
|4,72
|-1,27
|Vakıflar Bankası
|4,74
|4,80
|-1,25
|İskenderun Demir Çelik
|6,57
|6,65
|-1,20
|Deva Holding
|3,51
|3,55
|-1,13
Kaynak: AA