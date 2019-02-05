Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|6,35
|6,62
|-4,08
|Odaş Elektrik
|2,06
|2,11
|-2,37
|İndeks Bilgisayar
|6,70
|6,85
|-2,19
|Gübre Fabrik.
|3,35
|3,42
|-2,05
|Çelebi
|61,75
|62,85
|-1,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,08
|9,20
|-1,30
|İş Bankası (C)
|5,68
|5,75
|-1,22
|Alarko Holding
|2,52
|2,55
|-1,18
|Türk Telekom
|5,10
|5,16
|-1,16
|Mavi Giyim
|38,98
|39,38
|-1,02
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,09
|-0,92
|Deva Holding
|3,57
|3,60
|-0,83
|Galatasaray Sportif
|1,43
|1,44
|-0,69
|Karsan Otomotiv
|1,45
|1,46
|-0,68
|MLP Sağlık
|13,06
|13,15
|-0,68
|Parsan
|10,18
|10,25
|-0,68
|Zorlu Enerji
|1,47
|1,48
|-0,68
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,66
|1,67
|-0,60
|Gözde Girişim
|3,36
|3,38
|-0,59
|Yataş
|5,05
|5,08
|-0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmış
Kaynak: AA