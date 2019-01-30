Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,80 5,21 -7,87 Enka İnşaat 5,03 5,30 -5,09 Parsan 11,22 11,79 -4,83 Polisan Holding 6,52 6,81 -4,26 Koza Madencilik 7,19 7,40 -2,84 Afyon Çimento 4,93 5,04 -2,18 İş Bankası (C) 5,73 5,85 -2,05 Bim Mağazalar 91,45 93,35 -2,04 Koza Altın 57,35 58,50 -1,97 Vakıflar Bankası 4,67 4,73 -1,27 Çemaş Döküm 0,80 0,81 -1,23 İpek Doğal Enerji 5,70 5,77 -1,21 Hürriyet Gzt. 0,98 0,99 -1,01 Aksa Enerji 3,01 3,04 -0,99 İhlas Gayrimenkul 1,09 1,10 -0,91 Şekerbank 1,20 1,21 -0,83 İndeks Bilgisayar 6,88 6,93 -0,72 Coca Cola İçecek 33,96 34,20 -0,70 T. Halk Bankası 7,72 7,77 -0,64 Emlak Konut GMYO 1,56 1,57 -0,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA