Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,83 1,91 -4,19 İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13 Otokar 98,40 101,50 -3,05 TAV Havalimanları 25,20 25,70 -1,95 Şişe Cam 5,54 5,63 -1,60 Çelebi 59,00 59,95 -1,58 Kordsa Teknik Tekstil 8,79 8,92 -1,46 Arçelik 17,35 17,60 -1,42 GSD Holding 0,78 0,79 -1,27 Hürriyet Gzt. 0,93 0,94 -1,06 İhlas Gayrimenkul 0,98 0,99 -1,01 İş GMYO 0,99 1,00 -1,00 Doğan Holding 0,99 1,00 -1,00 Sabancı Holding 8,22 8,29 -0,84 Zorlu Enerji 1,26 1,27 -0,79 Emlak Konut GMYO 1,46 1,47 -0,68 İttifak Holding 3,02 3,04 -0,66 Şok Marketler 10,60 10,66 -0,56 Ege Endüstri 373,80 375,00 -0,32 Deva Holding 3,42 3,43 -0,29

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)