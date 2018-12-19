Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|5,78
|-8,30
|MLP Sağlık
|11,25
|11,68
|-3,68
|İhlas Holding
|0,30
|0,31
|-3,23
|Soda Sanayii
|7,18
|7,40
|-2,97
|Tekfen Holding
|22,30
|22,90
|-2,62
|Çemaş Döküm
|0,78
|0,80
|-2,50
|Enerjisa Enerji
|5,18
|5,28
|-1,89
|Gentaş
|1,75
|1,78
|-1,69
|Koza Madencilik
|7,55
|7,67
|-1,56
|Karsan Otomotiv
|1,27
|1,29
|-1,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|1,64
|-1,22
|Koç Holding
|14,15
|14,32
|-1,19
|Çemtaş
|6,24
|6,31
|-1,11
|Hektaş
|9,03
|9,13
|-1,10
|İş GMYO
|1,00
|1,01
|-0,99
|Doğan Holding
|1,08
|1,09
|-0,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,79
|9,88
|-0,91
|İpek Doğal Enerji
|5,45
|5,50
|-0,91
|Tofaş Oto. Fab.
|16,41
|16,56
|-0,91
|Akbank
|6,60
|6,66
|-0,90
Kaynak: AA