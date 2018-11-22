Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 7,04 7,54 -6,63 İpek Doğal Enerji 5,79 6,15 -5,85 ICBC Turkey Bank 9,01 9,42 -4,35 Koza Altın 51,45 53,60 -4,01 İş Fin.Kir. 3,28 3,40 -3,53 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,14 3,23 -2,79 Kardemir (D) 2,55 2,61 -2,30 Borusan Mannesmann 7,78 7,95 -2,14 Anadolu Efes 20,24 20,68 -2,13 İskenderun Demir Çelik 6,40 6,50 -1,54 Mavi Giyim 33,90 34,42 -1,51 Çemtaş 6,60 6,70 -1,49 Koç Holding 14,15 14,35 -1,39 Tat Gıda 3,67 3,72 -1,34 Türk Hava Yolları 16,18 16,40 -1,34 T.S.K.B. 0,76 0,77 -1,30 Enerjisa Enerji 4,71 4,77 -1,26 Tekfen Holding 20,76 21,02 -1,24 Hektaş 9,02 9,13 -1,20 Otokar 82,10 83,00 -1,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)