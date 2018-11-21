Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|6,17
|6,49
|-4,93
|Şişe Cam
|4,89
|5,02
|-2,59
|Şekerbank
|1,20
|1,23
|-2,44
|Gentaş
|2,07
|2,12
|-2,36
|Çemaş Döküm
|1,97
|2,01
|-1,99
|Aksa Enerji
|3,00
|3,05
|-1,64
|Trakya Cam
|2,94
|2,98
|-1,34
|Özak GMYO
|2,30
|2,33
|-1,29
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,57
|1,59
|-1,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,26
|3,30
|-1,21
|İskenderun Demir Çelik<
|6,48
|6,55
|-1,07
|Mavi Giyim
|33,66
|34,00
|-1,00
|Ford Otosan
|51,00
|51,50
|-0,97
|Hektaş
|9,00
|9,08
|-0,88
|Doğan Holding
|1,15
|1,16
|-0,86
|Aksa
|8,17
|8,24
|-0,85
|TAV Havalimanları
|24,32
|24,52
|-0,82
|Odaş Elektrik
|2,56
|2,58
|-0,78
|Koç Holding
|14,34
|14,45
|-0,76
|Gübre Fabrik.
|2,78
|2,80
|-0,71