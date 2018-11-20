Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,30
|0,32
|-6,25
|Odaş Elektrik
|2,86
|2,98
|-4,03
|İttifak Holding
|3,71
|3,84
|-3,39
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|0,30
|-3,33
|TAV Havalimanları
|25,22
|26,06
|-3,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,76
|10,08
|-3,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|1,33
|-3,01
|Tekfen Holding
|21,98
|22,60
|-2,74
|Sabancı Holding
|7,61
|7,82
|-2,69
|Mavi Giyim
|34,30
|35,20
|-2,56
|İskenderun Demir Çelik<
|6,66
|6,83
|-2,49
|Otokar
|81,20
|83,25
|-2,46
|Ereğli Demir Çelik
|8,55
|8,76
|-2,40
|Şok Marketler
|9,69
|9,92
|-2,32
|Şişe Cam
|5,07
|5,18
|-2,12
|Tofaş Oto. Fab.
|16,63
|16,97
|-2,00
|Doğan Holding
|1,20
|1,22
|-1,64
|Tüpraş
|123,10
|125,10
|-1,60
|Tat Gıda
|3,81
|3,87
|-1,55
|Pegasus
|23,18
|23,54
|-1,53