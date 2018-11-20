Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,30 0,32 -6,25 Odaş Elektrik 2,86 2,98 -4,03 İttifak Holding 3,71 3,84 -3,39 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33 TAV Havalimanları 25,22 26,06 -3,22 Kordsa Teknik Tekstil 9,76 10,08 -3,17 İhlas Gayrimenkul 1,29 1,33 -3,01 Tekfen Holding 21,98 22,60 -2,74 Sabancı Holding 7,61 7,82 -2,69 Mavi Giyim 34,30 35,20 -2,56 İskenderun Demir Çelik< 6,66 6,83 -2,49 Otokar 81,20 83,25 -2,46 Ereğli Demir Çelik 8,55 8,76 -2,40 Şok Marketler 9,69 9,92 -2,32 Şişe Cam 5,07 5,18 -2,12 Tofaş Oto. Fab. 16,63 16,97 -2,00 Doğan Holding 1,20 1,22 -1,64 Tüpraş 123,10 125,10 -1,60 Tat Gıda 3,81 3,87 -1,55 Pegasus 23,18 23,54 -1,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)