Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halkbank
|7,14
|7,33
|-2,59
|Anadolu Cam
|3,03
|3,11
|-2,57
|T.S.K.B.
|0,77
|0,79
|-2,53
|İş Bankası (C)
|4,28
|4,39
|-2,51
|Koza Madencilik
|5,66
|5,78
|-2,08
|Vakıflar Bankası
|3,79
|3,87
|-2,07
|Koç Holding
|15,48
|15,79
|-1,96
|Tofaş Oto. Fab.
|20,30
|20,70
|-1,93
|İpek Doğal Enerji
|4,89
|4,98
|-1,81
|Ford Otosan
|59,95
|61,05
|-1,80
|Akbank
|7,27
|7,40
|-1,76
|Koza Altın
|49,18
|50,05
|-1,74
|Garanti Bankası
|7,93
|8,06
|-1,61
|Albaraka Türk
|1,34
|1,36
|-1,47
|Sabancı Holding
|7,53
|7,64
|-1,44
|Sasa Polyester
|8,99
|9,11
|-1,32
|Kardemir (D)
|3,17
|3,21
|-1,25
|Tüpraş
|136,20
|137,90
|-1,23
|Şişe Cam
|4,95
|5,01
|-1,20
|Göltaş Çimento
|31,94
|32,30
|-1,11