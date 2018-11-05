Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|22,86
|23,50
|-2,72
|Galatasaray Sportif
|1,26
|1,29
|-2,33
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,73
|1,77
|-2,26
|Aksa
|9,04
|9,23
|-2,06
|Migros Ticaret
|15,86
|16,16
|-1,86
|Tofaş Oto. Fab.
|20,66
|21,04
|-1,81
|Ereğli Demir Çelik<
|9,26
|9,37
|-1,17
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,89
|6,96
|-1,01
|Pegasus
|22,08
|22,30
|-0,99
|Soda Sanayii
|6,87
|6,93
|-0,87
|Ford Otosan
|61,55
|61,95
|-0,65
|Tekfen Holding
|22,80
|22,94
|-0,61
|Net Holding
|2,23
|2,24
|-0,45
|Enerjisa Enerji
|4,90
|4,92
|-0,41
|Bim Mağazalar
|79,70
|80,00
|-0,37
|Kardemir (D)
|3,24
|3,25
|-0,31
|Deva Holding
|3,77
|3,78
|-0,26
|Türk Hava Yolları
|15,20
|15,23
|-0,20
|İskenderun Demir Çelik
|7,02
|7,03
|-0,14
|Aselsan
|27,16
|27,18
|-0,07