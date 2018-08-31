Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|5,74
|5,95
|-3,53
|Karsan Otomotiv
|1,37
|1,42
|-3,52
|Mavi Giyim
|25,08
|25,92
|-3,24
|Akbank
|5,77
|5,96
|-3,19
|Doğan Holding
|1,26
|1,30
|-3,08
|Anadolu Efes
|20,90
|21,56
|-3,06
|MLP Sağlık
|10,44
|10,76
|-2,97
|Türk Telekom
|3,64
|3,75
|-2,93
|Garanti Bankası
|6,01
|6,19
|-2,91
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,53
|4,66
|-2,79
|Tüpraş
|119,50
|122,90
|-2,77
|Şok Marketler
|7,18
|7,38
|-2,71
|İhlas Holding
|0,37
|0,38
|-2,63
|İpek Doğal Enerji
|4,86
|4,99
|-2,61
|Turkcell
|10,78
|11,06
|-2,53
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|1,23
|-2,44
|Yataş
|3,75
|3,84
|-2,34
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,70
|1,74
|-2,30
|Vakıflar Bankası
|3,47
|3,55
|-2,25
|Sinpaş GMYO
|0,45
|0,46
|-2,17