Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|10,92
|11,80
|-7,46
|Aksa
|10,90
|11,74
|-7,16
|Borusan Mannesmann
|7,93
|8,52
|-6,92
|MLP Sağlık
|11,60
|12,36
|-6,15
|Tekfen Holding
|19,75
|21,02
|-6,04
|Ülker Bisküvi
|16,25
|17,24
|-5,74
|Ege Endüstri
|310,60
|327,70
|-5,22
|Kardemir (D)
|4,22
|4,45
|-5,17
|Türk Traktör
|49,08
|51,65
|-4,98
|Petkim
|5,44
|5,72
|-4,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,12
|8,50
|-4,47
|Pegasus
|25,56
|26,70
|-4,27
|Alarko Holding
|4,53
|4,73
|-4,23
|Türk Hava Yolları
|16,51
|17,20
|-4,01
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,24
|0,25
|-4,00
|Doğuş Otomotiv
|5,81
|6,05
|-3,97
|Çemtaş
|5,83
|6,07
|-3,95
|Türk Telekom
|3,92
|4,08
|-3,92
|İpek Doğal Enerji
|4,80
|4,98
|-3,61
|Özak GMYO
|2,25
|2,33
|-3,43