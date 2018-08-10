Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|2,43
|2,60
|-6,54
|Sinpaş GMYO
|0,51
|0,54
|-5,56
|Ülker Bisküvi
|17,19
|17,95
|-4,23
|Coca Cola İçecek
|29,76
|30,98
|-3,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,30
|2,39
|-3,77
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|1,40
|-3,57
|T.S.K.B.
|0,83
|0,86
|-3,49
|Mavi Giyim
|30,90
|32,00
|-3,44
|Zorlu Enerji
|1,43
|1,48
|-3,38
|Yataş
|3,71
|3,83
|-3,13
|İpek Doğal Enerji
|5,32
|5,49
|-3,10
|Alarko Holding
|4,56
|4,70
|-2,98
|Türk Telekom
|4,25
|4,38
|-2,97
|Fenerbahçe Futbol
|25,20
|25,96
|-2,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,42
|1,46
|-2,74
|Gübre Fabrik.
|3,30
|3,39
|-2,65
|Bim Mağazalar
|69,75
|71,65
|-2,65
|İş Bankası (C)
|4,79
|4,92
|-2,64
|İhlas Holding
|0,38
|0,39
|-2,56
|Anadolu Efes
|21,06
|21,60
|-2,50