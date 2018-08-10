Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 2,43 2,60 -6,54 Sinpaş GMYO 0,51 0,54 -5,56 Ülker Bisküvi 17,19 17,95 -4,23 Coca Cola İçecek 29,76 30,98 -3,94 Beşiktaş Futbol Yat. 2,30 2,39 -3,77 Hürriyet Gzt. 1,35 1,40 -3,57 T.S.K.B. 0,83 0,86 -3,49 Mavi Giyim 30,90 32,00 -3,44 Zorlu Enerji 1,43 1,48 -3,38 Yataş 3,71 3,83 -3,13 İpek Doğal Enerji 5,32 5,49 -3,10 Alarko Holding 4,56 4,70 -2,98 Türk Telekom 4,25 4,38 -2,97 Fenerbahçe Futbol 25,20 25,96 -2,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,42 1,46 -2,74 Gübre Fabrik. 3,30 3,39 -2,65 Bim Mağazalar 69,75 71,65 -2,65 İş Bankası (C) 4,79 4,92 -2,64 İhlas Holding 0,38 0,39 -2,56 Anadolu Efes 21,06 21,60 -2,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)