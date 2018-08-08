Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|14,52
|14,87
|-2,35
|Türk Telekom
|4,46
|4,56
|-2,19
|Çemaş Döküm
|2,50
|2,55
|-1,96
|Mavi Giyim
|32,30
|32,90
|-1,82
|Galatasaray Sportif
|1,67
|1,70
|-1,76
|Doğan Holding
|1,14
|1,16
|-1,72
|ICBC Turkey Bank
|5,37
|5,45
|-1,47
|GSD Holding
|0,69
|0,70
|-1,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,32
|5,39
|-1,30
|Koç Holding
|13,38
|13,55
|-1,25
|T.S.K.B.
|0,83
|0,84
|-1,19
|Gözde Girişim
|2,60
|2,63
|-1,14
|Turkcell
|12,40
|12,54
|-1,12
|Odaş Elektrik
|4,46
|4,51
|-1,11
|Metro Holding
|0,93
|0,94
|-1,06
|Tüpraş
|104,20
|105,30
|-1,04
|İş GMYO
|0,98
|0,99
|-1,01
|Vakıflar Bankası
|4,08
|4,12
|-0,97
|Aksa
|11,44
|11,55
|-0,95
|TAV Havalimanları
|27,32
|27,58
|-0,94